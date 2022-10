“El rey de cash”: tres razones para estar con los defensores de AMLO

Pamela Cerdeira asegura que hay tres cosas en las que coincide con los defensores del presidente sobre el libro de “El rey del cash” escrito por la periodista Elena Chávez, quien fuera, según sus propias palabras, pareja de César Yáñez, actualmente es subsecretario de desarrollo democrático, participación social y asuntos religiosos, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo, con Cerdeira, la primera cosa en la que coincide con los defensores del presidente es que “El rey del cash” “es un libro sobrecargado de emociones de una mujer muy molesta con quien fuera su pareja [César Yáñez]”.

“Eso se nota y no es que lo haga menos o más válido, pero pequeños párrafos como: ‘en ese entonces yo vivía con el amor de mi vida que era mi perro no mi esposo’, resultan absolutamente innecesarios incluso hasta distraen de la lectura”.

“Dos, aunque la autora sea una periodista y se jacte de ello varias veces durante el libro, en realidad, el libro no es un trabajo periodístico”, asegura Pamela.

La tercera cosa en la que coincide Pamela Cerdeira con los simpatizantes del mandatario mexicano es que “hay un capítulo absolutamente innecesario que es el dedicado a Beatriz Gutiérres-Müller en donde la juzga desde las ópticas más machistas”.

“Sobre si pasa o no tiempo con su hijo, sobre si se ríe o no con tal cual persona, sobre cómo se lleva con los demás. Me parece que no aporta absolutamente nada, ni en la idea de una trama de corrupción, ni siquiera en la construcción de quién es ese otro personaje tan importante que acompaña al presidente”.