Elecciones del 5 junio: todo lo que se debe considerar antes y después de votar

La periodista Pamela Cerdeira analiza las Elecciones del 5 de junio en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Chiapas para enlistar los puntos más importantes a considerar antes y después de emitir el voto para cualquiera de los candidatos en la boleta.

En videocolumna, la especialista critica que “los ciudadanos pensamos en la política en términos de algo que no nos compete”. Por esta razón, en los seis estados en los que se realizarán las Elecciones del 5 de junio de 2022, los votantes deben tener varios puntos en consideración.

Desde la perspectiva de la analista de Uno TV, en las próximas Elecciones del 5 de junio se deben contemplar las siguientes preguntas antes de darle el voto a cualquier candidato o candidata:

La experta en temas sociales y políticos también hace un llamado a la población votante a no dejar en el olvido al ganador, no sólo en términos de apyo incondicional a los candidatos y candidatas, sino en cuanto a la rendición de cuentas sobre sus promesas de camapaña.

“Hayan votado por quien hayan votado, no soltar a quien gane, no en su apoyo incondicional. No soltar de darles a entender que independientemente de si fue o no su candidato, trabaja para todas las personas que viven en esa región”

Pamela Cerdeira