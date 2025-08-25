GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira criticó la postura de miembros de Morena que salieron en defensa del líder sindical Pedro Haces, luego de que empresarios de Durango denunciaran que la delincuencia organizada utilizó el nombre del sindicato para realizar extorsiones.

“En esta ocasión se menciona el nombre de Pedro Haces y su sindicato, pero que miembros de Morena salgan a defenderlo acusando que esto es un asunto político que viene por parte del PRI sin haber escuchado a los empresarios afectados, se prestaría a pensar que raya incluso en la complicidad”. Pamela Cerdeira

Según los empresarios, estas prácticas recuerdan lo sucedido en el Estado de México, donde incluso fueron detenidas varias personas por este mismo modus operandi.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la polémica es el de Pedro Haces, líder sindical. Lo que generó aún más controversia fue que miembros de Morena salieran en su defensa, acusando que se trata de un ataque político impulsado por el PRI.

Cerdeira criticó la postura de legisladores de ese partido, quienes habrían tomado partido sin escuchar a los empresarios afectados. La denuncia también hace un señalamiento directo a las autoridades:

““Estamos hablando de delincuencia organizada tan organizada que pasa a ojos de los mismos gobiernos que saben lo que sucede y no están haciendo nada”. Pamela Cerdeira

De acuerdo con testimonios, hay casos donde fuerzas del orden han sido utilizadas para proteger a delincuentes. De confirmarse, podría representar un esquema de complicidad.

“Autoridades locales que utilizan a las fuerzas del orden para proteger y permitir que estos actúen como están actuando en total impunidad, si no lo detienen, si tú eres autoridad, no los detienes, entonces eres cómplice”. Pamela Cerdeira

