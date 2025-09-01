“En el Congreso reina la dictadura de las mayorías”: Pamela Cerdeira

GENERANDO AUDIO...

En su comentario editorial, la periodista Pamela Cerdeira criticó el funcionamiento del Congreso de México, particularmente en la Cámara de Diputados, donde asegura que impera una “dictadura de las mayorías” encabezada por Morena.

Pamela Cerdeira advirtió que esta mayoría no refleja de manera directa la votación popular, sino que fue construida con alianzas políticas y ajustes legislativos. Bajo este esquema, señaló, se aprueban iniciativas sin lectura, sin cambios y sin un verdadero ejercicio de debate.

La comunicadora destacó el caso de la renovación de la presidencia de la Cámara de Diputados, que legalmente corresponde al PAN. No obstante, un sector de Morena se opone a respetar la norma y pretende usar su mayoría para impedirlo.

“Si tienen la mayoría, les da permiso para violar la ley, para aprobar cosas sin leerlas y finalmente para tener este país en sus manos, argumentando que el voto les dio el poder de todo”, afirmó Pamela Cerdeira en su espacio de opinión.

La reflexión de la periodista pone en el centro del debate la falta de contrapesos en el Congreso y los riesgos de gobernar bajo el argumento de una mayoría absoluta.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son responsabilidad exclusiva de la autora y no representan la línea editorial de Uno TV.

