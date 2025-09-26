En México nacen cada vez menos hijos; aunque en Chiapas es diferente

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó las cifras de natalidad de 2024 y los resultados muestran una tendencia clara: en México nacen cada vez menos hijos. En promedio, se registraron 47.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva, pero con contrastes significativos entre entidades.

Para Pamela Cerdeira, el caso más llamativo es Chiapas, con 86.7 nacimientos, casi el doble del promedio nacional y muy por encima del segundo lugar, Durango, con 58.9. En el extremo opuesto, la Ciudad de México tuvo la cifra más baja: 32.8 nacimientos.

Cerdeira subraya que más allá de calificar las cifras como positivas o negativas, el punto central debe ser la libertad de decidir la maternidad. “No se trata de ver muchos o pocos hijos como algo bueno o malo, sino de garantizar que ser madre sea una decisión libre e informada”, se plantea.

La brecha entre estados como Chiapas y la Ciudad de México abre interrogantes sobre qué factores sociales, culturales y económicos influyen en la natalidad, y si en regiones con más nacimientos se están garantizando realmente los derechos y la autonomía de las mujeres.

