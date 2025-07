Entre la austeridad y el lujo: la incongruencia de políticos de Morena

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira lanzó una crítica directa y sin rodeos a los políticos de Morena que han pasado el verano en destinos turísticos de lujo, pero lejos de Estados Unidos. La razón, según su análisis, podría ser el temor a que les retiren la visa o no los dejen regresar al país.

“Se la han pasado de vacaciones en destinos cualquiera que no sean Estados Unidos. No vaya a ser que les quiten la visa, no los dejen entrar o, peor aún, no los dejen regresar a México”, ironizó Cerdeira al inicio de su intervención.

El comentario surge tras las recientes declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, quien defendió los destinos vacacionales de sus colegas al argumentar que es clasista cuestionar lo que se considera lujoso. Ante esto, Cerdeira respondió que “decidir qué es y qué no es lujoso es algo que ellos ya habían hecho”, apuntando así a la doble moral dentro del partido.

La periodista plantea dos interrogantes: ¿Pueden permitirse esos lujos legalmente? y ¿No contradicen estos viajes el discurso de austeridad promovido por Morena?

“Si nos da señas de que podrían estarse haciendo de recursos de manera ilegal para darse una vida de lujos, pues entonces, por supuesto que tendríamos que cuestionarlos”, afirmó tajante.

Además, recordó que durante al menos dos décadas, Morena ha sostenido un discurso de exaltación a la pobreza, presentándola como una virtud moral. Pero, según Cerdeira, esto cambió desde que llegaron al poder.

“Para alguien que se la vive idolatrando el sistema político venezolano… es por lo menos un acto inmenso de incongruencia”, remató la comunicadora.

