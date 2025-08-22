GENERANDO AUDIO...

Esta semana, diversas organizaciones de la región lagunera de Durango hicieron público un desplegado denunciando múltiples casos de extorsión ocurridos en los últimos años.

La opinión de Pamela Cerdeira resalta cómo estas cuotas ilegales afectan sectores como transporte, comercio y agricultura, en algunos casos bajo amenaza armada.

Según el análisis de Cerdeira, “lo interesante de este caso es que la denuncia habla del involucramiento de personas relacionadas con el sindicato de Catem”. Se señala que dichas cuotas son justificadas como sindicales, pero se cobran en efectivo y con amenazas a quienes no pagan.

El caso se complica aún más porque el líder del sindicato es miembro del Partido Morena, aunque ha respondido que todo se trata de ataques sin respaldo legal.

“Estamos hablando, de extorsión. Cuando hablan entonces del involucramiento de un sindicato legalmente constituido, estamos hablando ya de otra cosa. Principalmente, porque el líder de ese sindicato es también miembro del Partido Político Moreno”. Pamela Cerdeira

La presidenta prometió investigar independientemente de quién esté involucrado. Sin embargo, Cerdeira advierte que si el sindicato y miembros políticos están implicados, resolver la extorsión en México será aún más complejo.

