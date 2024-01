¿Hay censura desde Palacio Nacional?

Pamela Cerdeira recuerda que el viernes pasado Azucena Uresti se despidió de su última emisión de su noticiero de Milenio Televisión y de inmediato surgieron las voces que hablaban de censura.

A raíz de esto, el presidente salió a decir que nunca ha llamado a un dueño de un medio de comunicación para pedirle que corra a un periodista, menciona Pamela Cerdeira.

“Sin embargo no hay semanas que desde la ‘mañanera’ no nombre a cada uno de los periodistas que publican algo que le incomoda, también se dedica a nombrar a los medios de comunicación, ni siquiera porque le incomoden o no, sino porque publican la verdad, llenándolos de adjetivos sin desmentir una sola cosa que tanto le molestan”. Pamela Cerdeira

La periodista menciona que “cuando nombrar periodistas no fue suficiente, empezó a nombrar a los dueños de los medios de comunicación; después cuando la información incomoda demasiado, recuerda que los medios de comunicación utilizan concesiones otorgadas por el Estado”.

Además, Pamela Cerdeira dice que la publicidad del Gobierno se entrega de manera discrecional, no basada en resultados como tendría que ser para que todo el asunto fuera parejo para todos los medios de comunicación.

“Quizá no, quizá el presidente personalmente no ha llamado nunca a ningún dueño de un medio de comunicación para pedirle que corra a un periodista, porque no necesita hacerlo”.

