La decisión de la SCJN sobre el INAI es importante

Pamela Cerdeira dice que hay que estar muy atentos a lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la ministra Loretta Ortiz tiene un proyecto en el que busca desestimar lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha estado insistiendo.

La periodista recuerda que el INAI ha estado insistiendo en que el Senado nombre a los comisionados pendientes para que dicho instituto pueda sesionar de manera correcta.

Pamela Cerdeira menciona que las escusas son “burdísimas”, desde que sí sesionaron, pero luego el presidente echó para atrás el nombramiento hasta que sí intentaron ponerse de acuerdo pero no lo lograron y entonces están haciendo su trabajo.

¿Por qué es importante el INAI?

La periodista señala que el INAI es importante porque “podemos forzar a las dependencias de gobierno a que nos expliquen la verdad en temas de contratos; en prácticamente en temas que tengan que ver con transparencia”.

Pamela Cerdeira asegura que es la “única manera que tenemos de pedirles que nos rindan cuentas y que a estos senadores y al gobierno no les conviene que haya un instituto nacional de acceso a la información, porque entonces las preguntas incómodas tienen que tener una respuesta y éstas no siempre hacen quedar bien al poder”.

“Por eso lo que decida la Suprema Corte es importante y sentar un precedente”. Pamela Cerdeira

Pamela Cerdeira termina su columna destacando que “si esto se transforma en que los senadores si o no terminen por hacer su trabajo”, no lo sabemos, pero después entonces “podemos voltear y recriminarles a ellos por no estar haciendo el mínimo de los que les toca”.

