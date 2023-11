La FIL de Guadalajara y la ausencia presidencial

Pamela Cerdeira se encuentra en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro (FIL), y recuerda que ahí fue el lugar donde la campaña de Enrique Peña Nieto recibió un “duro golpe” provocado por él mismo cuando le preguntaron sobre los tres libros más importantes de su vida.

La periodista dice que la FIL tiene un público crítico, desde los medios de comunicación y hasta los visitantes que acuden, y resulta interesante en estos momentos, porque de los tres precandidatos a la Presidencia sólo haya una que decidió no ir, la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que su “agenda” no se le permitió.

“Sin embargo, que podría haber más importante en la agenda de una precandidata, en estos momentos que estar con la cobertura mediática que tiene la Feria Internacional del Libro“. Pamela Cerdeira

Pero lo que sucede después, de acuerdo con Pamela Cerdeira, todavía es más interesante y señala que para quitarle la atención sobre lo negativo de que Sheinbaum no vaya, el presidente decide acaparar la atención e irse contra la FIL y decir que él nunca iría y las razones por las que no le gusta.

“La realidad no le gusta porque no encontraría al público que le aplaude a donde siempre va”. Pamela Cerdeira

La periodista se cuestiona sobre qué diferencia hay entre el presidente que no iría a la FIL porque no encuentra al público que no le aplaude, que no recibe a los afectados por “Otis” en Guerrero, el que se atrinchera cada 8 de marzo en su Palacio, el que es incapaz de hablar con las víctimas de cualquier índole y aquel precandidato que se encerró en los baños de una universidad, y la “verdad, ninguna”.

