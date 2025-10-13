La irónica paz entre Israel y Hamás

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira calificó como “irónica” la reciente paz entre Israel y Hamás, señalando las contradicciones que rodean el papel del presidente Donald Trump en este proceso.

“El mundo celebra hoy el logro de la paz entre Israel y Hamás, sobre todo por el pueblo palestino”, expresó, al reconocer que el acuerdo era “urgente y necesario”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sin embargo, advirtió que detrás de esa celebración hay un elemento inquietante: “El mismo hombre, Donald Trump, que hoy se da esta pasarela como el creador de este gran acuerdo, fue quien prohibió cualquier manifestación pro Palestina en las universidades de Estados Unidos”.

Cerdeira destacó la incongruencia entre el discurso de paz y las declaraciones del propio Trump, quien “insiste que si Estados Unidos tuviera que ir a una guerra, usaría armas de destrucción masiva y lo haría sin ética alguna”.

Para la periodista, esta dualidad revela el peligro de un liderazgo que promueve la paz mientras mantiene un tono bélico. “Bajo la bandera de la paz viene también la de la amenaza”, sentenció.

En su análisis, advirtió que el futuro de las relaciones internacionales podría tornarse más incierto que nunca:

“Lo que nos dice que el futuro no será para el mundo entero más que pura inestabilidad”.

Con su estilo directo, Pamela Cerdeira invitó a los espectadores a reflexionar sobre el costo real de las decisiones políticas disfrazadas de diplomacia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.