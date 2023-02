La ministra Norma Lucía Piña se sostuvo en un lugar no “tan amigable”

Pamela Cerdeira retoma la ceremonia realizada en el Teatro de la República, en Querétaro, con motivo de los 106 años de la promulgación de la Constitución de 1917, donde hubo varios momentos que distrajeron: que si le cambiaron de lugar a la mera hora a Santiago Creel, que si el presidente no lo esperó y a la ministra Norma Lucía Piña para entrar, que si le molestó o no a López Obrador que la ministra no se puso de pie cuando él entró.

La periodista señala que es evidente que le molestó a López Obrador que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, no se levantará cuando él entró al recinto, porque el titular del Ejecutivo no ha soltado el tema y porque mandó a su fiel escudero a reclamar tal situación a través de Twitter.

Pero para Pamela Cerdeira eso es lo de menos de lo que pasó en ese evento, sino el papel relevante que hizo la ministra Piña: su discurso, lo que defendió y “sin duda, aunque ella representa a uno de los Poderes, no estaba en el lugar más amigable pero hacerlo, ni ante los discursos más amigables para hacerlo y finalmente se sostuvo”.

La periodista menciona que por su historia, la ministra Piña y por el importante lugar que hoy ocupa, podría representar a “nuestra Ruth Bader Ginsburg mexicana”, ya que tiene una posición tan importante de poder y por las posturas feministas que ella sostiene “no es algo menor y hay que verla de cerca”.

¿Quién es Ruth Bader Ginsburg?

Ruth Joan Bader Ginsburg ​fue una jueza y jurista estadounidense que se destacó, especialmente, por su trabajo en la lucha por la igualdad legal de género. Desde 1993 hasta 2020 fue jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y nombrada por el entonces presidente Bill Clinton. En 1972 fundó la sección de derechos de la mujer en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.