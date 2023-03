La política migratoria sólo tiene de humanitaria el discurso

Pamela Cerdeira recuerda que el año pasado en el marco de un evento académico de la UNAM muchas personas que venían de Latinoamérica fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y a pesar de que traían sus papeles en orden, fueron deportadas a su país y las mantuvieron horas incomunicadas, les negaron derechos básicos, incluso, comunicación con su consulado o embajada para atender su situación.

La periodista menciona que el Instituto Nacional de Migración (INM) no respondió nada al respecto sobre estas políticas, ya que en varios aeropuertos se detienen a las personas según su apariencia, si parecen que no son mexicanos, lo que quiera que esto signifique, entonces les piden sus documentos para ver si no se tratan de migrantes.

Pamela Cerdeira dice que las organizaciones de la sociedad civil se han estado quejando durante los últimos meses sobre como antes se les permitía ingresar a los albergues adonde están los migrantes y desde hace mucho tiempo el INM no permite siquiera su observación.

“Lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una consecuencia de una política migratoria que sólo tiene de humanitaria el discurso”. Pamela Cerdeira

Sube a 40 el número de migrantes muertos en incendio de Juárez

Subió a 40 el número de migrantes fallecidos luego del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó el Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el siniestro también dejó 28 personas lesionadas.

“Se tiene un registro de 40 migrantes extranjeros fallecidos y 28 lesionados”. Instituto Nacional de Migración.

Mediante un comunicado, el INM informó que el personal brinda asistencia a 15 mujeres que fueron desalojadas del centro cuando inició el incendio.

De acuerdo con el Instituto de Migración, será dicha instancia la que cubra los gastos de las víctimas mortales del incendio que cobró la vida de 40 migrantes, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca.

Por su parte, el INM anunció que pondrá a disposición de las autoridades correspondientes los testimonios que se han recabado hasta el momento para esclarecer las causas del fuego.