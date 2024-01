La Profepa debe actuar ante el caso de “Benito”, la jirafa de Ciudad Juárez

La periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre el caso de “Benito”, la jirafa que se encuentra en Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua, proveniente del zoológico Fiesta Safari de Culiacán, Sinaloa, y cuya estancia no ha sido la adecuada para su especie. Por lo que activistas y autoridades han solicitado su traslado a un sitio con las condiciones necesarias.

Para ello, Cerdeira plantea un caso hipotético con la intención de generar consciencia sobre la situación en la que se encuentra la jirafa “Benito”.

“Imaginemos un caso hipotético en el que unos vecinos denuncian que hay una familia que está maltratando a un menor de edad. Entonces llegan las autoridades y dicen ‘sí, ya vimos, ya revisamos y en efecto el menor de edad está siendo maltratado, pero ya le dijimos a la familia qué es lo que tiene que hacer. Luego, la gente y los vecinos dicen: ‘oye, pero sigue siendo maltratado’, entonces vuelve a llegar la autoridad. La autoridad en esta segunda ocasión dice ‘sí, sí, ya vimos que sigue siendo maltratado, pero no lo vamos a sacar de ahí, porque nosotros ya le dijimos a los padres de familia, qué es lo que tienen que hacer y no nos han hecho caso. Nos tienen que hacer caso y «los niños no tienen tiquetes de devolución», y se van”.

“Sería absurdo que algo así sucediera, no? Porque lo primero que tendría que hacer la autoridad es proteger al niño, sacarlo de ese lugar en donde le estén haciendo daño, garantizarle que puede estar en un lugar seguro, ya sea el hogar de otro familiar o en las mismas instalaciones de la autoridad”, sugiere Cerdeira.

Sin embargo, destaca que “todo esto que sonaría así de ridículo con una persona es lo que está pasando con “Benito”, la jirafa de Chihuahua” y explica por qué.

“Desde hace ocho meses han estado denunciando que el lugar en donde se encuentra no es el correcto. Tan importantes han sido las denuncias de los ambientalistas y de los protectores de animales que incluso el propio gobierno de Chihuahua aceptó que hay que trasladar a ‘Benito’”. Africam Safari ya le abrió las puertas para que “Benito” sea trasladado a Puebla y quien ha contestado prácticamente con argumentos como los del ejemplo es la Profepa”, asegura la periodista.

Nuestra colaboradora expone la postura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ante el caso de “Benito” y destaca las publicaciones de ésta diciendo:

“Los animales no tienen tiquete de devolución. Nosotros sabemos que no está en condiciones, pero ya les advertimos y tienen que cumplir para garantizar esas condiciones”.

En opinión de Pamela Cedeira, la Profepa “tendrían que estar haciendo lo primero y lo que es su obligación: proteger a ‘Benito’, trasladarlo a donde ya le abrieron las puertas y dejar que el animal esté en las mejores condiciones”.

“La inmensa pregunta es: ¿y Profepa, qué diablos estás haciendo? No toma llamadas de los medios de comunicación, no contesta tampoco a los activistas, pero mientras tanto, tiene un community manager que seguramente le está pasando muy bien”. Pamela Cerdeira, periodista

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.