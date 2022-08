Las buenas noticias y los mensajes catastróficos

“Que tienen que decirnos las buenas noticias sobre hacia dónde vamos como humanidad y por qué el mensaje es catastrófico”, es lo que reflexiona Pamela Cerdeira.

La periodista dice que esta premisa de buenas noticias y mensajes catastróficos suena contradictoria, pero lo explica de la siguiente manera.

Cerdeira menciona que en los distintos medios de comunicación contar buenas noticias ha sido, sino una prioridad, al menos una intención, pero siempre se topan con que en realidad contar buenas noticias es “muy difícil”.

“Llama más la atención lo malo, es como un acto de supervivencia o porque no siempre es tan fácil ver, localizar y difundir buenas noticias”.

Nuestra columnista asegura que si uno voltea y busca buenas noticias en diferentes medios, encontrarán esfuerzos que terminaron hace mucho y dejaron de hacerlo.

Pamela Cerdeira dice que una fuente donde siempre se encontraban buenas noticias era en tecnología y ciencia, pero a la periodista le llama la atención, que en los últimos meses, en estas secciones solo puede leerse sobre la emergencia climática, sus consecuencias, y en el caso de la tecnología, debates sobre el derecho al olvido, la privacidad de nuestros datos e incluso debates de cómo la inteligencia artificial siempre tiende a convertirse en un ser sumamente violento porque aprende de los seres humanos.

“Soy una optimista empedernida y me gustaría pensar que de este ciclo vamos a salir, sin embargo, no deja de llamarme la atención como hoy las buenas noticias no solamente es difícil encontrarlas, sino, que aquello lugares donde estaban, están diciéndonos a gritos que tenemos que parar y reflexionar con lo que estamos haciendo como planeta y como sociedad”.

Pamela Cerdeira