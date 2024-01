Las reformas constitucionales de AMLO son “un circo donde participan todos”

La periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre la serie de reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar en febrero y asegura que “no son más que un ejercicio de simulación”.

Y es que, Cerdeira asegura que “aunque esto tiene a muchas personas muy preocupadas, la realidad es que al presidente, Morena y aliados no les alcanza para pasar reformas constitucionales porque no tienen la mayoría que necesitan en el Senado”.

No obstante, destaca que el anuncio de las reformas constitucionales de AMLO como “estrategia electoral, es brillante” y explica por qué:

“Un presidente que no debería estar metiendo las manos en el proceso electoral tendrá suficiente para que la gente dedique tiempo y esfuerzo a analizar sus iniciativas, a discutirlas, a decir si lo que pasa es que quiere todo el poder, si van a tener los votos, si no les van a dar los votos, y luego, para que él tenga también un montón de tiempo para decir ‘ya ven, los conservadores no quieren el cambio en México porque no aprobaron mis iniciativas’”.

“Finalmente, es darle de comer a todos, medios de comunicación a oposición, pero sobre todo a él para ‘llevar agua a su molino’ en una temporada electoral”, concluye Pamela Cerdeira.

“Caerán redonditos todos quienes participen de esto, incluso hasta la misma marcha organizada por organizaciones de la sociedad civil en contra de las reformas constitucionales que el presidente aún no presenta. Al final, un circo en el que participan todos”. Pamela Cerdeira, periodista.

