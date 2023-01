Liberar al agresor de María Elena Ríos es inaudito

La periodista Pamela Cerdeira reflexiona en su videocolumna del día de hoy sobre el caso de María Elena Ríos, la saxofonista que fue atacada con ácido en 2019 en Oaxaca; toda vez que este pasado 21 de enero, a su agresor Juan Antonio Vera Carrizal le fue concedida la prisión domiciliaria.

Cedeira califica de “inaudito lo que ha pasado en el caso de María Elena Ríos”, ya que asegura fue la misma víctima quien advirtió de el juez a cargo de su caso podría liberar a su agresor.

“María Elena, quien fue agredida con ácido y a quien tardaron muchísimo tiempo en detener a los responsables, estuvo advirtiéndolo día tras día: ‘parece que el juez está comprado, me está agrediendo, no me deja hablarles, está aceptando a ellos todo lo que presenten’, y se cumplió”.