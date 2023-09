Lo más “refrescante” en la política vino de Luis Donaldo Colosio Riojas

Pamela Cerdeira menciona que lo que dijo el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, durante una conferencia en la Universidad de Nuevo León es de lo más “refrescante” que ha sucedido en la política en los últimos años.

Al político le preguntaron si buscaba contender a la Presidencia en 2024 por Movimiento Ciudadano, algo que ha estado en medio del debate, y sus respuestas fueron de lo más interesante, recuerda la periodista.

El alcalde dijo que aún no era tiempo, que no era tiempo para él, que no estaba listo, lo cual resulta interesante, a decir de Pamela Cerdeira, porque lo que tenemos son políticos “sobrados” de sus capacidades y alguien que reconozca que todavía no está en ese “momento de madurez” es algo que celebrar.

Algo más de lo que mencionó, es que él no iba a ser quien dividiera el voto de la oposición, esto llama la atención, porque contraviene con todo lo que ha dicho el presidente de su partido, señala Pamela Cerdeira.

La periodista dice que también hay algo que lo coloca con una postura muy interesante en un momento histórico para México.

“Estos argumentos, que son refrescantes, también son lo más sensato, cualquiera de Movimiento Ciudadano que sea candidato o candidata a la Presidencia sabe que lo único que hará será dividir el voto opositor porque claramente no les alcanza para ganar la Presidencia”. Pamela Cerdeira

