Los emprendimientos del presidente López Obrador

Pamela Cerdeira habla sobre el nuevo emprendimiento propuesto por el presidente Anbdrés Manuel López Obrador para que sobre las vías de trenes de carga también haya servicio para pasajeros.

La periodista señala que el Presidente presentó la idea durante una de sus conferencias pero no cuenta con una investigación profunda sobre si su propuesta es viable, si hay un mercado para que los pasajeros se suban a los trenes y si es más conveniente que vayan en los trenes, que en los camiones, cómo está el tema de la seguridad por donde atraviesan los trenes en el país.

“El problema es que si esto no funciona, si económicamente no es viable y si no vemos a ninguna empresa levantando la mano porque es un negocio en puerta, es probable que nosotros con nuestros impuestos terminemos pagando esos trenes y las consecuencias son como las que vamos a ver para el 2024 mucho dinero para el Tren Maya. Mucho dinero para los proyectos del Presidente y nada para Acapulco”.

Pamela Cerdeira