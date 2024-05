Los jóvenes frente a las elecciones del 2 de junio: “Les preguntan si venderían su voto y la mayoría dijeron que sí”

Pamela Cerdeira comparte sobre la relación de los jóvenes con respecto a la política, en específico sobre las elecciones del 2 de junio.

“He tenido la oportunidad de escuchar a los jóvenes cuando les preguntan si venderían su voto y la sorpresa para mí fue que la mayoría dijeron que sí, que sí estaban dispuestos a vender su voto”, destaca Cerdeira.

Pero aclara que “antes de precipitarnos” y pensar que “no les importa el país”, habría que indagar la razón detrás de este desinterés.

“Hay que entender que es una generación que creció escuchando que los políticos no sirven para nada y que todos eran iguales, por supuesto que no le ven ningún beneficio a votar”, cuenta. Y agrega que es “un poco responsabilidad de la narrativa, que nosotros hemos hecho constantemente, nos estamos quejando de todo lo que no funciona y pocas veces le dedicamos atención a aquello que sí”.

Estudiantes participaron en el Simulacro Electoral Universitario 2024.

Además, Cerdeira destaca que “es muy importante que logremos siempre reconocer aquello que sí funciona, por ejemplo: el INE, tiene un montón de puntos por donde mejorar y cómo hacer mejor su trabajo, pero reconocer que el trabajo que lleva a cabo para organizar una elección tan importante como la que vamos a enfrentar es súper valioso

“Convencerlos de ir a votar, lo más responsablemente este 2 de junio, es lo que va a permitir construir esos espacios que después ellos tengan motivos para defender”, concluye Pamela.