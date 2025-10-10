María Corina Machado recibe Nobel de la Paz

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira informó que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento no solo a su trabajo en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela, sino también a la importancia de construir sociedades donde el poder pueda rotar y todas las ideas sean escuchadas. “María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz y eso sin duda una muy buena noticia”, destacó Cerdeira.

El galardón se da en un contexto donde líderes autoritarios en varias partes del mundo están ganando terreno, precisamente porque hay quienes creen que sería mejor tener un dictador para que las cosas funcionen, señaló la periodista. “En muchos lugares del mundo líderes autoritarios están ganando la batalla… como si con una dictadura las cosas funcionaran de manera perfecta”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Pamela Cerdeira resaltó que el premio es también un mensaje global: “Recordar que hay otras maneras de construir un país y que este premio le dé fortaleza a María Corina Machado y a los venezolanos en lo que ha sido una larguísima, larguísima batalla por su libertad, es una buena noticia también para el mundo”.

El Nobel refuerza la visibilidad de la lucha venezolana por la democracia, destacando que la rotación del poder y el respeto a los derechos humanos son esenciales para sociedades justas y equitativas. María Corina Machado se convierte así en un símbolo internacional de resistencia frente al autoritarismo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]