¿Es válida la campaña de Mario Delgado tras resolución del TEPJF sobre “AMLITOS”?

La periodista Pamela Cerdeira recuerda cuando en 2021, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) desobedeció a los tiempos electorales con “influencers” que promovieron al instituto político y hace alusión a lo sucedido en esa ocasión por el caso de Morena, Mario Delgado y las caricaturas del presidente conocidas como los “AMLITOS“.

El pasado 12 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prohibió que Morena usara la caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida con el nombre de “AMLITOS“, al considerar que vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda electoral del 2022.

“Las leyes, mediante las cuales el Tribunal Electoral decide qué se puede y qué no se puede hacer, qué amerita una multa y qué no, son leyes que definen y deciden los propios miembros de los partidos cuando son legisladores, no se las inventan, no se las sacan de la manga”.

Pamela Cerdeira