GENERANDO AUDIO...

Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que es “altamente probable” que varios miembros del Parlamento estén utilizando ChatGPT para redactar sus discursos. Este hallazgo abrió un debate sobre la representación política y el papel de la inteligencia artificial en la vida pública, comenta Pamela Cerceira.

“Si ChatGPT está escribiendo tus discursos, entonces, ¿a quién estás representando cuando estás en el Congreso?”, se cuestiona Cerdeira, planteando una inquietud que va más allá del ámbito legislativo.

IA en la vida cotidiana

La reflexión de nuestra colaboradora también apunta hacia el uso personal de estas herramientas.

“Está bien que conteste nuestros correos electrónicos… si ustedes pudieran tener un modelo de lenguaje que contestara automáticamente sus WhatsApps de tareas repetitivas, lo utilizarían. Si pudiera mandar mensajes de felicitación de cumpleaños a sus amigos en el día exacto sin que ustedes tuvieran que recordar, ¿lo utilizarían?”. Pamela Cerdeira, periodista

Estas preguntas ponen sobre la mesa el debate sobre la ética digital, ya que la automatización de tareas cotidianas por parte de la IA abre la posibilidad de depender cada vez más de estas herramientas.

El caso de México

La periodista también aterriza en la realidad nacional:

“En México no nos molestaría que los miembros del Congreso utilizaran ChatGPT, no para escribir sus discursos, para leer lo que aprueban”. Pamela Cerdeira, periodista

De esta manera, Cerdeira se plantea una crítica doble: el uso de IA en política como posible vacío de representación y la falta de atención de legisladores mexicanos a lo que realmente aprueban. El debate sobre la ética y la inteligencia artificial no sólo atraviesa la política, sino que impacta cada espacio de la vida social y personal.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.