Otra vez tenemos a Morena peleando… pero consigo misma. De un lado, Mario Delgado impulsa una iniciativa para prohibir la venta de alimentos procesados en las escuelas. En educación básica, la idea tiene sentido. ¿En las universidades? Es una auténtica ridiculez. Y como si eso no bastara, luego va y se sienta a negociar con empresarios del sector. Para Hugo López-Gatell, esto es una aberración. ¿Cómo se atreve?, señala Pamela Cerdeira.

La periodista dice que para empezar, las empresas no son entidades unidimensionales: tienen portafolios amplísimos. No existen alimentos “buenos” o “malos” por sí solos, sino contextos, cantidades y decisiones. Y en eso, los consumidores también tienen algo que decir. Que la iniciativa privada quiera participar, proponer o sumarse, debería ser una buena noticia. Pero no para Gatell.

“Estamos hablando del hombre que fue responsable de que como nunca antes la gente gastara dinero en salud, tanto en atención a salud como en medicamentos, porque el sistema público prácticamente no pudo hacer nada al respecto. Y la forma en la que se manejó la pandemia fue un desastre” Pamela Cerdeira

¿Por qué le molesta tanto a Hugo López-Gatell que la iniciativa privada participe?, se cuestiona la periodista.

A Gatell le incomoda la iniciativa privada porque necesita un enemigo. Y las empresas, con todo y sus defectos, son su villano favorito. Le sirven para desviar la conversación, para justificar los errores que son, en realidad, suyos.

