No es un chiste divulgar datos personales

Pamela Cerdeira habla de la filtración de teléfonos y datos personales como las candidatas a la presidencia, pero aclara que todo comenzó con el presidente Andrés López Obrador al compartir en su conferencia matutina el teléfono de la titular de la oficina del New York Times en México.

La periodista comentó que cuando el Presidente fue cuestionado sobre sus razones para revelar los datos personales de la reportera del New York Times, el mandatario aseguró que es algo que volvería a hacer que porque su prestigio “estaba por encima de la ley de protección de datos personales”.

Esto provocó que numerosas cuentas comenzaran a publicar los teléfonos celulares de gente como su hijo José Ramón y de muchas otras personas relacionadas con Morena, luego llegaron a compartir los celulares de las candidatas a la presidencia tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez.

“Esto más allá de la risa, es sumamente preocupante. Las campañas todavía no empiezan y están mostrando el nivel que habrá de ambos bandos (…) No hay que olvidar que quien lo empezó no fue una cuenta de trolls, como ha sucedido en todos los demás casos, sino el mismo presidente de la República quien dijo lo volvería a hacer”.

Pamela Cerdeira