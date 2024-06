“No habrá ningún cambio en la justicia de todos los días con la reforma judicial”

La periodista Pamela Cerdeira realiza unos “apuntes sobre la reforma al Poder Judicial“ en su videocolumna de este viernes.

Entre los puntos que Cerdeira pone sobre la mesa, se encuentran el “cómo garantizar que lleguen las personas mejor preparadas”. Porque según explica:

“Hoy muchas de esas posiciones que se quieren ir exclusivamente al voto popular llegan después de muchos años de experiencia y de presentar exámenes y pruebas para garantizar que son las personas mejor preparadas para la posición”.

Otro de los apuntes que realiza la periodista sobre la reforma al poder judicial es “cuánto va a costar y qué implicaría en el sistema de justicia renovar a esa cantidad de personas dentro del Poder Judicial”.

El tercer punto señalado por la experta responde a su opinión acerca del método mediante el que se selecciona actualmente a los ministros y ministras.

“En el caso de los ministros y ministros de la Suprema Corte yo no creo que el método que tenemos para seleccionarlos hoy sea el mejor. Finalmente, tarde o temprano obedecen a ciertos intereses, al menos al de quien los eligió y los puso ahí, y ejemplos hemos tenido muchos de un lado o de otro”. Pamela Cerdeira, periodista

Pamela Cerdeira asegura que “no se trata solo de la elección o el voto popular, sino de cómo se garantizaría que esos candidatos o candidatas fueran las personas mejor preparadas”.

Por último cuestiona si “¿hacer toda esta reforma por voto popular, que lleguen jueces, ministros y demás va a ser que tengamos un mejor sistema de justicia?“

“No. Lo que todas las personas entendemos por justicia, o la mayoría, tiene que ver con la justicia cotidiana; con la justicia o el intento de justicia al que accedes cuando eres víctima de un delito cuando llegas a una fiscalía, porque difícilmente nuestros procesos de justicia van a llegar hasta un juez federal” Pamela Cerdeira, periodista

En conclusión, Pamela Cerdeira cree que “no, [habrá cambios] en la justicia de todos los días, mientras no se mejoren las policías, mientras no se mejoren las capacidades de investigación, mientras no tengamos mejores fiscalías, no vamos a ver un cambio”.