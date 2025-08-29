Pamela Cerdeira exhibe la soberbia de Noroña

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente colaboración, Pamela Cerdeira criticó duramente la postura del legislador Gerardo Fernández Noroña, quien se mostró sorprendido cuando le preguntaron si su actitud fue determinante en la forma en que concluyó su periodo como presidente del Senado.

“¿Por qué? ¿Me están culpando de la violencia que viví?”, habría respondido Fernández Noroña, según relata la periodista. Sin embargo, Cerdeira recordó que su comportamiento ha estado marcado por episodios de confrontación desde el inicio de su carrera política.

La conductora señaló que, aunque lo ocurrido con Alejandro Moreno —quien lo empujó— fue “reprobable”, ello no exime la manera en que el propio Noroña ha ejercido violencia en diferentes momentos. “Es increíble que sea incapaz de comprender la violencia que él ha ejercido, sobre todo hacia las mujeres”, apuntó.

Cerdeira subrayó que, pese a ocupar un cargo que requería institucionalidad, el legislador se condujo con actitudes propias de un “porro”. “No se comportó como un presidente del Senado, que era lo que era, sino con la soberbia que le da saber que tiene mayoría”, afirmó.

Uno de los ejemplos que recordó fue el incidente con un ciudadano a quien obligó a disculparse, como si la ofensa hubiese sido al presidente del Senado y no a su persona. “Gerardo Fernández Noroña es incapaz de ver lo que es él, y ahora se instala en el comodísimo lugar de la víctima”, sostuvo la periodista.

Con estas críticas, Pamela Cerdeira puso en la mesa el debate sobre la contradicción entre la narrativa de victimización del legislador y su historial de actitudes confrontativas.

