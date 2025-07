Pamela Cerdeira: feminicidios y crimen, un sistema roto

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente colaboración, la periodista Pamela Cerdeira hace un llamado contundente a la reflexión sobre la ola de feminicidios infantiles ocurridos en México en una sola semana. Mencionó específicamente los casos de tres niñas asesinadas en Sonora, una menor en el Estado de México y otra más en Baja California. “Y esas fueron de las que nos enteramos”, advirtió. “¿Cuántas más que ni siquiera supimos?”

La comunicadora se refirió también a las declaraciones del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien reconoció los lazos del presunto asesino con el crimen organizado y su cercanía con la madre de las víctimas. Sin embargo, Pamela criticó esta narrativa al señalar que “no se trata de la persona con la que decidas estar, se trata de un sistema en donde el que delinque no es atrapado”.

Según Cerdeira, el agresor ya tenía antecedentes delictivos y estaba vinculado con organizaciones criminales, pero fue ignorado por el sistema hasta que cometió un crimen que sacudió a la comunidad. “Esa persona seguramente debió de haber sido atrapada desde hace mucho tiempo antes”, afirmó.

La periodista subrayó que el verdadero problema es la impunidad sistemática. “Mientras no detengamos al resto de los criminales, mientras no enseñemos que la impunidad no es la regla, lo demás es exactamente lo mismo”, sentenció.

Pamela Cerdeira cerró con una crítica directa a las instituciones encargadas de procurar justicia, al insistir en que la prevención y la acción oportuna son las únicas herramientas reales para evitar que se repitan tragedias como éstas.

