Policías convertidos en carne de cañón en la marcha del 2 de octubre

| 13:14 | Pamela Cerdeira | Uno TV

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó la violencia registrada en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), donde un grupo de encapuchados identificado como “Bloque Negro” dejó un saldo de más de 90 policías heridos y sólo un detenido.

Aventar una bomba molotov o un cohetón a un policía claramente califica como un acto delictivo”, subrayó, al señalar que resulta inverosímil, que en una ciudad con gran número de policías y cámaras de vigilancia estos hechos se repitan sin control.

Para Cerdeira, esto sólo es posible porque “hay alguien en un puesto de autoridad que lo permite y que le conviene”.

[TE PUEDE INTERESAR: Marcha del 2 de octubre se sale de control en CDMX: saqueos, pintas y riñas]

La comunicadora lamentó que los episodios de violencia se conviertan en un espectáculo que desvía la atención mediática de las legítimas manifestaciones en memoria del movimiento estudiantil de 1968: “Llaman mucho más la atención los actos de violencia y dejamos de ver las manifestaciones legítimas”.

Finalmente, advirtió que lo más grave es el papel que se asigna a los propios cuerpos de seguridad: “Quien sea que lo esté permitiendo desde un lugar de autoridad está bajísimamente utilizando a los policías como carne de cañón”, concluyó.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Vigilan posible ciclón tropical en las costas mexicanas del Pacífico

Clima

Vigilan posible ciclón tropical en las costas mexicanas del Pacífico

Erika Buenfil se deja ver al natural y posa desnuda en exposición de fotografía

Entretenimiento

Erika Buenfil se deja ver al natural y posa desnuda en exposición de fotografía

Taylor Swift lanza su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, escúchalo en Claro música

Entretenimiento

Taylor Swift lanza su nuevo disco “The Life of a Showgirl”, escúchalo en Claro música

Filtran cuánto costarán los boletos para ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026… ¡hasta 33 mil pesos!

Deportes

Filtran cuánto costarán los boletos para ver a la Selección Mexicana en el Mundial 2026… ¡hasta 33 mil pesos!

Etiquetas: , ,