Policías convertidos en carne de cañón en la marcha del 2 de octubre

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó la violencia registrada en la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), donde un grupo de encapuchados identificado como “Bloque Negro” dejó un saldo de más de 90 policías heridos y sólo un detenido.

“Aventar una bomba molotov o un cohetón a un policía claramente califica como un acto delictivo”, subrayó, al señalar que resulta inverosímil, que en una ciudad con gran número de policías y cámaras de vigilancia estos hechos se repitan sin control.

Para Cerdeira, esto sólo es posible porque “hay alguien en un puesto de autoridad que lo permite y que le conviene”.

La comunicadora lamentó que los episodios de violencia se conviertan en un espectáculo que desvía la atención mediática de las legítimas manifestaciones en memoria del movimiento estudiantil de 1968: “Llaman mucho más la atención los actos de violencia y dejamos de ver las manifestaciones legítimas”.

Finalmente, advirtió que lo más grave es el papel que se asigna a los propios cuerpos de seguridad: “Quien sea que lo esté permitiendo desde un lugar de autoridad está bajísimamente utilizando a los policías como carne de cañón”, concluyó.

