GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira analizó en su espacio de opinión un cambio relevante en la estrategia de seguridad del Gobierno federal. Señaló que, tras un informe en el que se presumió una reducción de la desigualdad con datos falsos o a medias, y luego de la reforma al Poder Judicial y el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, finalmente surge un anuncio que podría representar una diferencia significativa.

“Curiosamente viene una buena, o lo que podría ser una buena noticia en materia de seguridad”, expresó Cerdeira al destacar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la necesidad de fortalecer a las policías estatales, crear academias certificadas y robustecer las fiscalías.

Diferencias con la estrategia de López Obrador

Cerdeira apuntó que este giro marca distancia con la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, centrada en el Ejército. “Es incluso lo que separa más la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum con la del expresidente”, subrayó.

La periodista enfatizó que el 90% de los delitos pertenecen al fuero común, por lo que resulta fundamental atenderlos desde lo local. Recordó la declaración de Omar García Harfuch: “Es en las policías estatales en donde está la solución, no en el ejército en las calles”.

Las causas de la delincuencia

No obstante, Pamela Cerdeira también cuestionó la insistencia de la presidenta en la llamada atención a las causas, que continúa siendo un pilar de su política pública. “Sabemos que una de las causas de la delincuencia es la colusión con autoridades y personas del poder, y mientras no atiendan esa causa en específico, las demás poco van a servir”, advirtió.

Además, remarcó que los apoyos económicos del narcotráfico superan a los del Gobierno, lo que reduce el impacto de los programas sociales como herramienta de prevención.

En conclusión, Pamela Cerdeira consideró positivo que finalmente se ponga la atención en el fortalecimiento de las policías estatales, un tema que organizaciones de la sociedad civil han demandado por años.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]