¿Por qué los seguidores de López Obrador deberían preocuparse de sus nuevas iniciativas?

La periodista Pamela Cerdeira comienza su reflexión de este lunes 5 de febrero preguntado:

“¿Porque si tú crees que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la historia, tendrías que ser la primera persona en ver con sospecha y cuidado las iniciativas de reforma que va a proponer?”

Esto debido a que, de acuerdo con la experta, “el presidente va a proponer una serie de iniciativas de reformas […] que buscan darle mucho mayor peso y fuerza a la presidencia”.

“Seguramente pensarás ‘bueno, pues es que es un gran presidente, qué bueno que le den todo el poder’, y sí, pero él ya se va. Y en la democracia a veces se gana y a veces se pierde y no se trata de quién llegue a la presidencia en el próximo sexenio, [sino que] pensemos en dos o tres sexenios”.

Cerdeira plantea el siguiente escenario hipotético para entender por qué se debe poner atención a las iniciativas del presidente López Obrador:

“Imagínate que esa súper presidencia, súper poderosa y sin contrapesos, le llegue a quedar a un líder de ultraderecha que pudiera tener toda la capacidad sin que nadie lo detenga de destruir al país”.

Es por ello que, “las leyes y las instituciones tienen que estar pensadas para que puedan soportar al peor de los presidentes para que así el país resista y continúe su crecimiento y su evolución”, asegura Pamela Cerdeira, quien concluye diciendo:

“Si las iniciativas del presidente no buscan soportar al peor de los presidentes, si no que están pensadas en que él va a ser el mejor y duraría por siempre. Todos quienes estén a favor de López Obrador y quienes no, tendríamos mucho de qué preocuparnos”.

Pamela Cerdeira, periodista