Postura de Claudia Sheinbaum ante reformas de AMLO es “preocupante”

La periodista Pamela Cerdeira opina que “más importante que qué va a pasar con las iniciativas [reformas] del presidente Andrés Manuel López Obrador, es qué opina Claudia Sheinbaum de ellas. Porque independientemente de que, quizá no tengan los votos para sacarlas o no todas, es importante saber qué plan hay para el próximo año, sobre todo si el Congreso cae con una mayoría de Morena.

“Me llama la atención que la respuesta de Claudia [Sheinbaum] es ‘sí con todo’. Me llama la atención sí y no. No, porque ha dicho que sí a todo lo que dice el presidente, tampoco es que tuviera otra opción y quizá tampoco la quiera, no hay ni un sólo incentivo para que actúe de forma distinta a quien la puso en el poder y mantiene su popularidad”. Pamela Cerdeira, periodista

Cerdeira cree que “alguien que se lanza a una campaña presidencial diciendo ‘sí apoyo que se quite el INAI y que le demos el poder de garantizar transparencia a la presidencia“, y explica por qué:

“Una presidencia cuyas dependencias se han encargado de contestar a [solicitudes] de acceso a la información que ‘hay que reservar los datos porque son de seguridad nacional o que ellos no los tienen o que no deberían entregarlos’ o una presidencia a cargo de resguardar nuestra información y datos personales a la que han hackeado a la Secretaría de la Defensa, a la que han hackeado a la misma presidencia o por lo menos no ha resguardado de forma correcta la información ni siquiera de los periodistas que asisten a la mañanera”

Por eso, concluye Pamela Cerdeira “me parece preocupante que diga que ‘sí va, que sí va con todo'”. Y cuestiona si “¿ese es el futuro en México que queremos en todos los casos de todas las iniciativas de AMLO?”

“Para ser una declaración de campaña me parece que va con el lado izquierdo y no me estoy refiriendo a la ideología política”. Pamela Cerdeira, periodista

