Proyecto Económico 2026 mostrará prioridades de Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

En su análisis sobre el Proyecto Económico 2026, la periodista Pamela Cerdeira subrayó que el anuncio de hoy mostrará cuáles son las prioridades reales de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy es el día en el que sabremos realmente quién está en el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum, y no me refiero románticamente, sino como proyecto de país”, expresó.

Salud, el ejemplo más claro

Cerdeira explicó que, mientras los discursos oficiales destacan que educación, seguridad y salud son igualmente importantes, el dinero asignado refleja otra realidad.

“Donde está el dinero es donde está el amor, y eso va más allá de cualquier discurso”, afirmó.

La periodista citó cifras de México Evalúa para ilustrar el caso del gasto en salud para personas sin seguridad social.

“De enero a marzo del 2015, se gastaron alrededor de 800 y tantos pesos por persona; en 2017, alrededor de mil 500 pesos; pero en 2025 se trata de más población, y, aun así, con menos dinero por cubrir un rubro”, explicó.

¿Seguridad y salud en el centro?

El análisis de Cerdeira concluye que, si hay menos recursos destinados a un área, esa no puede considerarse una verdadera prioridad del Gobierno.

“Si hay menos dinero para cubrir un rubro, en realidad no es la prioridad del Gobierno”, subrayó.

Finalmente, la periodista lanzó un deseo que también funciona como advertencia:

“Hoy sabremos en dónde tiene los ojos. Y ojalá, ojalá estén en seguridad y en salud”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.