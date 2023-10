¿Qué pasará con los fideicomisos? ¿Importan las marchas?

Pamela Cerdeira dice que es lo que pasará con el asunto de los fideicomisos y no importa la gran cantidad de manifestaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, ya que el Congreso no va escuchar.

La periodista menciona que en la Cámara de Diputados ya la aprobaron y en el Senado pasará “exactamente” lo mismo, por que no les interesa escuchar y no van a salir del discurso “de no es cierto, no se les va afectar sus derechos laborales”.

“Les vamos a quitar el dinero pero se lo vamos a dar nosotros” y lo que deja esto es a merced los recursos que son del Poder Judicial a la “buena voluntad” del Legislativo cada vez que se asigna el presupuesto.

“Es evidente que se trata de una intensión de presión al Poder Judicial porque hoy tiene un problema con el ejecutivo”. Pamela Cerdeira

Pamela Cerdeira dice que este asunto, aprobado una vez en el Congreso y publicado en el Diario Oficial de la Federación, va a acabar en manos de la Suprema Corte de Justicia y entonces sí los juzgadores serán “juez y parte” porque serán quienes decidan si fue correcto o no la decisión que tomó el Congreso en cuanto a sus recursos.

“Lo que está haciendo el gobierno es una ‘triquiñuela’ política, no es la lana, es que podamos seguir hablando del tema; poder vender este discurso de que ‘nosotros queremos darle ese dinero a los que más necesitan y ¿ven? ellos no se dejan”. Pamela Cerdeira

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.