En su videocolumna del día de hoy, la periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano rumbo a la elección del 2024?, ya que a dicho partido “hoy no le alcanza para ganar la elección presidencial, pero en caso de que los comicios estén muy reñidos, sí podría alcanzarle para definirla”.

Y es que, según Cerdeira, Movimiento Ciudadano “podría ayudar mucho al Frente Amplio por México, si deciden ir en alianza con el Frente, pero si deciden ir por su cuenta, es probable que dividan el voto y entonces de cierta forma estarían ayudando a Morena”.

“Si Movimiento Ciudadano dice: ‘no, no, nosotros somos muy independientes. Nosotros no queremos que nos confundan con los demás. Nosotros vamos solos’, en realidad estarían ayudando a Morena, porque no definirse es definirse”.