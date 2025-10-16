Reforma a la Ley de Amparo genera críticas por lenguaje autoritario del Estado

GENERANDO AUDIO...

En su espacio de opinión, Pamela Cerdeira criticó duramente el lenguaje utilizado por los legisladores al aprobar la reforma a la Ley de Amparo en la Cámara de Diputados, señalando que refleja un talante autoritario por parte del Estado.

“Los legisladores utilizaron la peor palabra que pudieron haber elegido para hablar de la reforma… La palabra que utilizaron fue abusar”, expresó.

¿Abusar de un derecho?

Cerdeira subrayó que el uso del término “abuso” es inapropiado cuando se trata de derechos ciudadanos.

“Estamos hablando de un derecho, no eres la mamá diciéndole a su hijo adolescente que abusó de la hora de llegada… eres el Estado hablándole a la ciudadanía sobre un derecho”, dijo la periodista.

La comunicadora advirtió que con esta reforma, el gobierno parece reducir el margen de acción de los ciudadanos.

“El Estado le está diciendo a la ciudadanía ‘abusaste de ese derecho, así que ahora te lo voy a quitar o al menos lo voy a hacer más pequeño para que no abuses’”, explicó.

Para Cerdeira, este discurso esconde una intención preocupante: fortalecer al Estado a costa de los derechos de la gente.

“Eso en el fondo sí esconde un talante autoritario… Estamos hablando de un Estado que está viendo cómo debilitar a la ciudadanía para hacerse más fuerte a él”, concluyó.

La reforma fue aprobada por la mayoría legislativa de Morena, lo que, según Cerdeira, confirma la necesidad de revisar el papel del Congreso frente a la protección de los derechos individuales.

