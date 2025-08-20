Reforma electoral: ¿la prueba de independencia de Sheinbaum?

GENERANDO AUDIO...

La reforma electoral se perfila como la verdadera prueba de fuego para determinar si Claudia Sheinbaum, presidenta de México, mantiene una real independencia política frente al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el análisis presentado por Pamela Cerdeira, se subraya que esta independencia ya fue cuestionada anteriormente con la reforma al Poder Judicial, donde, según la especialista, Sheinbaum no pudo hacer valer su criterio.

“Esa independencia que tanto se dijo si tiene, pero que no pudo hacer valer con la reforma al Poder Judicial”, señala Cerdeira, dejando en claro que la percepción de autonomía de la mandataria sigue bajo escrutinio.

En 2022, AMLO planteó una reforma electoral que, según la analista, sigue prácticamente intacta. A pesar de que la presidenta anunció la creación de un comité para revisarla, Pamela Cerdeira destaca que “en el comité solo están sus cuates, no hay una sola persona que tenga experiencia en temas electorales trabajando en esa propuesta de reforma electoral”. Esto sugiere que el comité podría replicar los mismos ejercicios de parlamento abierto, con consultas que terminan aprobando lo que ya había sido definido desde Palacio Nacional.

La experta enfatiza que los expertos, aunque mencionados, probablemente solo cumplen con un papel simbólico: “Aunque ponen ahí a los expertos y los expertos nos dijeron esto y esto y esto, pero igual vamos a hacer lo que teníamos que pensar”. La narrativa apunta a que, a pesar de la apariencia de consulta, el libreto político sigue siendo el mismo que se escribió hace más de seis años.

El análisis de Pamela Cerdeira concluye que la reforma electoral será un indicador clave de si Sheinbaum realmente puede actuar con autonomía o si, por el contrario, seguirá los lineamientos marcados desde la administración anterior. Para los especialistas, el desenlace de esta reforma podría redefinir el futuro político de México y la percepción pública sobre la independencia de sus autoridades.

