T-MEC: ¿De qué sirve renegociar si nadie lo respeta?

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó la utilidad de las conversaciones actuales sobre la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que ninguno de los países involucrados ha mostrado disposición real de cumplir los acuerdos.

“Las conversaciones del Tratado de Libre Comercio nunca se habían vuelto tan ridículas como lo están siendo ahora”, señaló, al destacar que muchos expertos asumen erróneamente que una vez renegociado, los términos del tratado serán respetados.

Cerdeira recordó que el acuerdo actual fue negociado por Donald Trump, un político que, según dijo, “se lo ha pasado prácticamente por el arco del triunfo una y otra vez”.

Además, apuntó que México también ha violado ciertos compromisos comerciales, por lo que resulta ingenuo pensar que una nueva versión del tratado traerá mayor cumplimiento.

En su comentario, la comunicadora advirtió que la posibilidad de que México y Canadá firmen acuerdos bilaterales con Estados Unidos representa un riesgo para la región, ya que debilitaría la posición conjunta frente a las potencias globales.

“Lo que desde la visión de los expertos no nos beneficiaría tanto porque terminaría con un acuerdo que incluya a toda la región, haciéndonos menos competitivos”, dijo.

Finalmente, Cerdeira lanzó una reflexión sobre la falta de respeto a los compromisos internacionales:

“Cuando sobre la mesa están las bases de que nadie respeta lo que ya está acordado, ¿por qué siguen trabajando como si creyeran que después de esto el respeto va a existir?”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de Uno TV.