Taibo II y el sexismo en libros gratuitos

En su colaboración, Pamela Cerdeira abordó la reciente estrategia del gobierno federal para fomentar la lectura a través de la distribución gratuita de libros, impulsada por Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica.

Señaló que la lectura permite entender el mundo desde otras perspectivas y vivir diferentes experiencias a través de las páginas. A partir de esa premisa, hizo referencia a la presentación del programa, en la que se cuestionó a Taibo II por la escasa presencia de autoras en la selección de títulos.

Durante el evento, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Taibo respondió:

“No hay cuotas de género. No vamos a incluir un libro horrible de una mujer sólo porque esté escrito por una mujer”.

Según la comunicadora, la mandataria intervino para matizar la declaración, aunque, a su juicio, no logró disminuir el impacto de la respuesta.

Cerdeira cuestionó que un funcionario que promueve la lectura emita declaraciones de ese tipo.

“Ese, el hombre que nos invita a leer, no es tan diferente que los muchos estudiantes en nuestro país que no entienden lo que leen. Él dice que lee mucho, y no entiende ni siquiera lo que lee”, afirmó.

La crítica se centró en la ausencia de perspectiva de género dentro de una iniciativa pública relacionada con el acceso a la cultura escrita.

