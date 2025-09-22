Trump usa homenaje de Charlie Kirk y lo convierte en mitin político

GENERANDO AUDIO...

La periodista Pamela Cerdeira cuestionó la actitud del presidente Donald Trump durante el funeral de Charlie Kirk, joven republicano del movimiento MAGA que fue asesinado mientras daba una conferencia en una universidad.

En su comentario, Cerdeira señaló que lo que debía ser una ceremonia de condolencias se transformó en un acto político de autocelebración encabezado por Trump y algunos de sus seguidores.

“No se trataba de condolencias como debía de haber sido, sino, de pronto, ya era un acto político, era un acto de autocelebración”, explicó.

De la solemnidad al espectáculo

Pamela destacó que la escena fue particularmente dura por la presencia de la viuda de Kirk, quien observaba con incredulidad cómo el homenaje a su esposo se desviaba hacia discursos políticos.

“Era un acto de dar anuncios ante la mirada de verdad de incredulidad de la viuda de Charlie Kirk”, detalló.

“Trump no siente compasión”

La lección que, según Cerdeira, dejó este evento fue la falta de empatía expresada por el propio Trump.

“Lo que lo diferencia a él de quien murió es que él no siente compasión por sus adversarios”, recordó la periodista.

Este planteamiento añadió, revela un rasgo preocupante: “quien no siente compasión por sus adversarios o por sus enemigos, tampoco es capaz de sentirlo por los suyos”.

Una reflexión más allá de la política

Para Pamela, lo ocurrido refleja una enseñanza que va más allá de lo partidista: la política sin compasión termina deshumanizando incluso los actos más solemnes.

Lo que debería haber sido un tributo a la vida de un joven republicano terminó siendo un recordatorio de la forma en que Trump utiliza cada escenario como una plataforma personal.

