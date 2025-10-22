Una escuela pública demuestra que el cambio es posible

GENERANDO AUDIO...

En su opinión, la periodista Pamela Cerdeira expone el caso de una escuela en la Ciudad de México (CDMX) que ha logrado niveles superiores de ingreso a preparatoria, universidad y titulación, a pesar de que la mayoría de los padres de familia tienen ingresos mensuales promedio de 10 mil pesos.

De acuerdo con la comunicadora, el secreto del éxito de este plantel radica en su modelo de tiempo completo, que permite que los alumnos permanezcan hasta las 5 o 6 de la tarde, facilitando que los padres trabajen y pasen tiempo con sus hijos al final del día.

Además, la institución garantiza una alimentación completa, con desayuno, comida, lunch y colaciones. “Nadie puede aprender con el estómago vacío”, enfatiza Cerdeira, destacando que el bienestar alimentario es esencial para el aprendizaje.

El programa también incluye actividades deportivas y fomenta la participación activa de los padres en la comunidad educativa, factores que fortalecen el vínculo familiar y el sentido de pertenencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Cerdeira reconoce que esta escuela opera gracias al apoyo de una fundación y de la sociedad civil, pero plantea una pregunta de fondo: “Si estos modelos existen y funcionan, qué tan complejo es para el Estado hacer algo similar”.

Los comentarios expresados en esta sección corresponden únicamente a la opinión de la autora y no reflejan la postura editorial de Uno TV.