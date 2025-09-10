Altos mandos de la Marina, señalados en red de huachicol

GENERANDO AUDIO...

El periodista Sergio Sarmiento analizó en su espacio las recientes detenciones por una red de huachicol en la que se encuentran implicados altos mandos de la Secretaría de Marina.

Recordó que cuando era opositor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador rechazaba que las Fuerzas Armadas asumieran funciones de seguridad. Sin embargo, ya en el gobierno defendió que era indispensable porque, según afirmó, “los policías civiles siempre se corrompen y las Fuerzas Armadas no”.

“Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, es que también los soldados y los marinos son corrompibles”, expresó Sarmiento.

En los últimos días, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, anunció la detención de un grupo responsable de contrabando de combustible, entre los que se encuentran empresarios, funcionarios de la Dirección de Aduanas —ahora bajo control de la Marina—, así como elementos de la propia dependencia.

Entre los detenidos figuran un vicealmirante y un contralmirante, este último todavía prófugo.

“La corrupción no es una característica necesaria de los policías civiles ni la honestidad de los soldados y marinos”, sostuvo el comentarista, subrayando que la investigación fue encabezada por un policía civil, García Harfouch, y su equipo.

De acuerdo con Sarmiento, “el daño que se le ha hecho a la Secretaría de Marina por estos actos de corrupción es muy profundo”.

