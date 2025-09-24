Apoyos sociales de AMLO: éxito inmediato, riesgo a futuro

GENERANDO AUDIO...

El analista Sergio Sarmiento afirmó que el mayor éxito del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la reducción de la pobreza, aunque señaló que este avance se ha conseguido principalmente a través del aumento de los programas sociales y no mediante un desarrollo estructural del país.

El papel de los apoyos sociales

En su videocolumna, Sarmiento destacó que este resultado positivo se debió “por el incremento en los apoyos que se dan a muchos grupos de la sociedad, en particular a los adultos mayores de todo el país, sin importar su nivel de ingreso”.

Sin embargo, advirtió que este modelo representa un riesgo para las finanzas públicas, ya que “en el presupuesto de nuestro país está creciendo cada vez más el gasto en pensiones y apoyos sociales, mientras que disminuye el gasto en los servicios públicos”, los cuales son la razón por la que los ciudadanos pagan impuestos.

El costo de descuidar servicios públicos

El comunicador reconoció que las transferencias económicas tienen aspectos positivos, sobre todo cuando benefician a los más pobres.

Pero, añadió, “un país que abandona su infraestructura, cosa que estamos viendo en los baches de calles y carreteras, o servicios tan importantes como la educación y la salud pública, no es un país que vaya a salir adelante”.

Para Sarmiento, la apuesta excesiva por estos apoyos puede convertirse en una herramienta política: “Los programas sociales son muy buenos para comprar votos, pero no ayudan a construir prosperidad”.

Más allá de regalar apoyos

El periodista concluyó con una metáfora: “A los pobres no sólo hay que regalarles pescado, también hay que enseñarlos a pescar”.

De esta manera, reiteró que el verdadero camino hacia la prosperidad nacional pasa por fortalecer la educación, la salud y la infraestructura, no únicamente por transferencias de dinero.

