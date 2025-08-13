Caso Vallarta: FGR buscará revertir absolución

GENERANDO AUDIO...

El periodista Sergio Sarmiento aborda el nuevo capítulo del caso de Israel Vallarta, ahora que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) apelará el fallo que absolvió al mexicano, acusado de secuestro junto con su expareja, Florence Cassez.

En este video, Sarmiento expone que Gertz Manero destacó que en el caso hay seis víctimas que fueron privadas de la libertad. Se sabe que los secuestros tuvieron lugar antes de que se realizara la recreación de la detención para televisión, la cual fue organizada por el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna.

Sarmiento señala que “decirles a las víctimas que no habrá justicia debido a que un policía buscó ‘quedar bien con las cámaras de televisión’ es inaceptable en un Estado de Derecho”.

“Los tribunales deben, por supuesto, descartar la escenificación para las cámaras en el juicio, pero tienen también la obligación de examinar todas las demás pruebas y todos los testimonios antes de absolver a un acusado”

Opina Sergio Sarmiento

El caso de Vallarta y Cassez ha sido uno de los más mediáticos en México, luego de que en 2005 se transmitiera por televisión un operativo que, posteriormente, se comprobó que fue un montaje. A pesar de ello, el fiscal insiste en que los elementos probatorios no involucrados en el montaje deben ser revisados y valorados por la autoridad judicial.

En su reflexión final, el periodista Sergio Sarmiento invitó a la audiencia a analizar la decisión judicial y su impacto en el acceso a la justicia para las víctimas.

“Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar”, concluye.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

