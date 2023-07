El costo de los espectaculares y de dónde sale el dinero para pagarlos

Sergio Sarmiento dice que todos los aspirantes a la candidatura presidencial aseguran que son austeros y que viven en “pobreza franciscana”.

El periodista menciona que es difícil de creerles cuando “vemos todo lo que están gastando en espectaculares”, ya que estos anuncios no son baratos y pueden llegar a costar entre 30 mil y hasta los 100 mil pesos al mes, dependiendo la zona en el que se encuentren.

“Si multiplicamos estas cantidades por mil o dos mil en todo el país, estamos viendo cantidades multimillonarias que rebasan con mucho los límites gastos de campaña, precampañas que supuestamente existen en este momento”. Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento asegura que esto no hay que aceptarlo, además de que el propio presidente ha pedido a los no candidatos que “bajen” estos espectaculares, pero dicen que ellos no los están pagando.

El periodista se pregunta quién los está comprando, alguien que busca favores posteriores o peor aún, están saliendo del erario.

“Me parece que las dos respuestas son muy dañinas para todos estos candidatos”. Sergio Sarmiento

