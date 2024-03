El descarrilamiento del Tren Maya y lo que le depara en el futuro

Sergio Sarmiento menciona que las imágenes y los videos disponibles sobre el descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya podrían dar un elemento de tranquilidad.

El periodista dice que no hay ninguna indicación de que haya habido un sabotaje o un problema fundamental de fabricación, todo parece indicar que hubo un mal manejo del sistema de cambio de vías y esto ocasionó que el vagón de ferrocarril se saliera de su vía.

Pero asegura que este no elimina el problema de largo plazo que tiene el Tren Maya, el cual es que no va a ser rentable, no lo podría hacerlo con una inversión de 120 mil millones de pesos, mucho menos lo será con una inversión total de alrededor de 500 mil millones de pesos.

“Esto es lo que ocurre cuando se hace un proyecto sin un estudio de factibilidad económica y lo que vamos a ver en los próximos años es que el tren va a perder ‘carretadas’ de dinero y esto significa que habrá poco dinero para su mantenimiento futuro”. Sergio Sarmiento

Sergio Sarmiento señala que el problema no es de ahora, podrá venir más tarde, por eso es tan importante que los proyectos que haga el gobierno, como los que hace la iniciativa privada, tengan estudios previos de factibilidad económica.

