Lo que no se sabe de la reforma al sistema de pensiones en México

El periodista Sergio Sarmiento reflexiona sobre la reforma al sistema de pensiones en México, ya que asegura se desconoce el impacto que tendrá esta decisión de otorgar pensiones del 100% del último salario.

“No es solamente que en el Congreso se esté aprobando una legislación que haría que el gobierno pudiera apropiarse de los fondos de las cuentas abandonadas de las Afores. Nos dicen que solamente son las cuentas abandonadas y que, si alguien llega a reclamar, pues podrá tener el dinero de su pensión. Eso no es realmente lo que me preocupa, aunque apropiarse de algo que no es de uno siempre es un problema, lo que más me preocupa es que todo esto se está haciendo sin un estudio actuarial”.

Sergio Sarmiento, periodista