Los daños de entregar el Águila Azteca a Cuba y Miguel Díaz-Canel

El periodista Sergio Sarmiento reflexiona sobre la entrega por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente de cuba, Miguel Díaz-Canel el pasado sábado 11 de febrero en Campeche.

De acuerdo con Sarmiento, “el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una gran cercanía y un gran afecto por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ya que lo tuvo dando el discurso principal en el aniversario de la Independencia de México en el año del Bicentenario en 2021, algo que pues es absolutamente inusitado”,

“En esta última ocasión, el pasado fin de semana le entregó la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba. Además, en distintas ocasiones ha señalado que Cuba es un ejemplo que debe seguir México y el resto de Latinoamérica, que es un ejemplo de dignidad de nación”.

Sin embargo, dice el periodista que el presidente López Obrador parece no darse cuenta de cuál es la verdadera situación de Cuba.

“Miguel Díaz-Canel es un dictador no hay elecciones libres en Cuba solamente los candidatos aprobados por el Partido Comunista y por el gobierno pueden participar y en la mayor parte de las elecciones solamente puede participar un candidato. Hay más de mil presos políticos, la enorme mayoría de ellos están en la cárcel por el delito de protestar y esto me parece que no es ningún ejemplo para ningún país del mundo”.

Sergio Sarmiento opina que “está bien que el presidente López Obrador tenga sus ideas acerca de cómo era Cuba en los heroicos años 60, pero no reconocer que Cuba es una dictadura me parece le hace daño a él, le hace daño a nuestro país y le hace daño sobre todo a los cubanos que quieren quitarse esta dictadura de encima”.