La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. En el video, el periodista Sergio Sarmiento recuerda que la activista “ha sacrificado todo para luchar por la libertad en Venezuela”.

El relato destaca que Machado fue perseguida y denostada por Hugo Chávez, quien expropió la empresa de su padre, mientras buena parte de su familia tuvo que exiliarse.

Fraude electoral y reconocimiento internacional

Sarmiento señala que Nicolás Maduro le prohibió competir en las elecciones presidenciales de 2024, pese a haber sido elegida “abrumadoramente por los partidos de oposición”. Ante esa imposibilidad, Machado respaldó al exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien, según las actas conservadas por la oposición, habría derrotado a Maduro.

“El Consejo Nacional Electoral debía presentar esas actas para declarar al vencedor, pero dio el triunfo a Maduro sin mostrarlas. Fue un fraude abierto”, afirma el analista.

Maduro cierra embajada en Noruega tras el Nobel

El reconocimiento internacional provocó la ira del presidente venezolano. “Un furioso Maduro ha reaccionado cerrando la embajada de Venezuela en Noruega, donde está la sede del Comité del Nobel”, explica Sarmiento.

El periodista califica la acción como “una reacción absurda de un dictador cada vez más ajeno a la realidad”, y concluye que “el mundo se ha dado cuenta de que la dictadura de Maduro es indefendible”.

