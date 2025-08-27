Nueva era del Poder Judicial en México

GENERANDO AUDIO...

El próximo 1 de septiembre inicia una nueva era en el Poder Judicial de México, marcada por la elección de jueces, magistrados y ministros en un proceso considerado muy cuestionado, señaló Sergio Sarmiento. Según el analista, muchos de los nuevos funcionarios llegan sin una carrera judicial, lo que genera dudas sobre su capacidad para administrar justicia conforme a la ley y no por presiones políticas o ideológicas.

Además, se implementará un Tribunal de Disciplina Judicial con amplios poderes que le permitirán intervenir en las decisiones de los juzgadores, una medida que, según Sarmiento, elimina la independencia judicial que históricamente ha sido valorada en México.

Sarmiento advirtió que la inversión productiva podría verse afectada si el país no cuenta con un sistema judicial que brinde certidumbre jurídica.

“Nada puede ahuyentar más la inversión que no contar con un sistema judicial que dé certidumbre jurídica”, afirmó el analista, resaltando la importancia de que los nuevos jueces actúen de acuerdo con la legislación vigente y no por ocurrencias o exigencias políticas.

A pesar de estos cambios, Sarmiento destacó que el reloj no se puede echar atrás, y ahora dependerá de los nuevos jueces demostrar su capacidad para impartir justicia de manera profesional y objetiva.

